¡UY! Valeria Flórez, conductora de Un día en el Mall, se refirió a las declaraciones de Samahara Lobatón, quien en redes sociales afirmó que es una persona humilde y sencilla, en medio de la ola de críticas por decir que gastó 40 mil soles en la fiesta de cumpleaños de su hija.

“No es muy humilde decir que eres humilde, eso se tiene que demostrar. Además, no ha sido una entrevista, donde te sientes presionada a responder, ha sido en su Instagram, perfectamente ha podido omitir esa parte, pero ella ha querido resaltar que es una persona humilde”, expresó.

Además, ante el anuncio de Samahara Lobatón que el próximo cumpleaños de su hija será íntimo, la Miss Latina Universal no dudó en mandarle su chiquita. “Yo creo que ya no puede gastar 120 mil para otro cumpleaños y que por eso lo quiere hacer íntimo”, agregó.

Andrea Arana sobre Samahara Lobatón: “No se trata de quién tiene más”

Por su parte, Andrea Arana manifestó que la humildad no se evidencia diciendo que eres “humilde” o tomándote foto ayudando a alguien.

“Puede que ella haya ayudado sea solidaria y todo lo demás, pero esta es la forma de decir yo soy humilde, la humildad es algo que simplemente se demuestra, no es como que “mírame aquí estoy repartiendo pelotas” así no funciona”, expresó.

Asimismo, le recomendó a la hija de Melissa Klug analizar antes de responder. “No te sabes expresar ante el público y no sabes usar las palabras correctas, eso te va seguir jugando en contra, aquí no se trata de quién tiene más o no, por último, si te sientes atacada de alguna manera, siempre hay mejores formas”, añadió.

