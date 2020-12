Abel Lobatón minimiza agresión de Samahara Lobatón y Youna: “Es un problema de pareja”

En declaraciones a ‘Amor y fuego’, Abel Lobatón minimizó la agresiva pelea que protagonizó su hija, Samahara Lobatón con el padre de su hija, Jonathan Horna, también conocido como ‘Youna’. El exfutbolista dijo que todo se trató de ‘una pelea de pareja’ que deben solucionar entre ellos.

“Es un problema de pareja, lo van a solucionar de la mejor manera, son personas adultas. Hasta el momento no se sabe nada. Yo no puedo hablar de cosas que no he visto. Yo no puedo definir a nadie por un problema, simplemente llegar a un acuerdo como pareja que son”, dijo Abel Lobatón.

Por otro lado, Abel Lobatón confirmó que Melissa Klug se está encargando de la bebé, ahora que sus padres se encuentran detenidos en la comisaría de La Perla. “La abuela la tiene (a la bebé), es la única abuela que tiene”, dijo el padre de Samahara.

El parte policial al que pudimos acceder en exclusiva, narra detalle a detalle los testimonios de Samahara Lobatón y Youna. En el informe , la joven madre revela que él la lanzó contra el suelo, la atacó a puñetes, la arrastró jalándole el cabello y la pateó en la espalda y costillas en varias oportunidades.

“Fue agredida con dos empujones que la hicieron caer contra el piso. En la primera se puso de pie, pero en la segunda el agresor la tomó del cabello y arrastró por un pasaje a la altura de la cocina. (...) la siguió agrediendo con una serie de puñetes en sus brazos, varios ‘lapos’ en ambos lados de su rostro luego la empezó a patear en su espalda y costillas”, se lee en el parte policial.

