LA AYUDA EN TODO. Samahara Lobatón contestó las preguntas de sus seguidores sobre la maternidad. La hija de la empresaria Melissa Klug fue consultada por el rol de su pareja Youna como padre de la pequeña Xianna.

Samahara Lobatón le responde a sus seguidores que Youna la ayuda con la bebé, sobre todo en la madrugada. La también influencer afirma que su pareja se trasnocha con ella para atender a Xianna, quien lleva 18 días de nacida.

Esta no es la primera vez que Samahara recibe cuestionamientos sobre su relación, sin embargo, tanto ella como su pareja se defienden y señalan que trabajan muy duro para darle lo mejor a su bebé. “Sam Lobatón y yo estamos pasando un hermoso momento. Ahórrense sus comentarios malintencionados u ofensivos porque no nos afectan en lo absoluto”, escribió Youna en Instagram.

Como se recuerda, Samahara Lobatón Klug se convirtió en mamá a los 18 años. La joven y su pareja se sienten muy contentos con el nacimiento de Xianna y afirman que el nacimiento de la bebé fortaleció su relación.





Samahara Lobatón defiende Youna de críticas