SE AMAN. Pese a que en los últimos días se hablaba de una separación entre Samahara Lobatón y Youna debido a que dejaron de seguirse en Instagram, esto no fue así. Pues la hija de Melissa Klug recibió una sorpresa por el padre de su hija en San Valentín.

Samahara estuvo en vivo en el programa de ‘En Boca de Todos’ para dejar en claro que continúa su romance con Youna, sin embargo, no se imaginó que su pareja la sorprendería con un tierno video.

“Hola, amores de mi vida, quiero comenzar diciéndoles lo mucho que las amo y lo importantísimo que son para mí. Gracias por estar conmigo todos los días y gracias por enseñarme a ser mejor persona día a día. Feliz día del amor, las amo, son lo mejor que tengo en mi vida, un beso enorme. Las amo mucho”, dijo Youna.

Por su parte, Samahara se mostró conmovida y aseguró que el amor que siente Youna por ella es recíproco. “Él sabe que lo amo mucho, amo a nuestra familia, que estamos felices, así que también te mando un besote” , aclaró.

YOUNA Y SAMAHARA SE DEJARON DE SEGUIR

Días atrás, Youna fue intervenido por la prensa debido a que dejó de seguir en el Instagram a la madre de su hija, Samahara Lobatón. Sin embargo, el peluquero se mostró sorprendido, pues todo marcha bien con la influencer.

“Ya vi. Sí, no la sigo, ¿no? Ja, qué loco. Creo que es porque una vez la bloqueé de casualidad y creo que cuando bloqueas te dejas de seguir. No me había dado cuenta, alucina”, respondió Youna.

