Duilio Vallebuona, uno de los chicos que fue ampayado besándose con Samantha Batallanos hace tan solo un día en el programa de Magaly Medina, se pronunció luego del escándalo que se desató cuando la urraca emitió las imágenes de la modelo muy cariñosa con él y con el boxeador Jonathan Maicelo.

“Me voy a mantener en silencio, gracias por preguntar, solo te voy a decir que sí, solo somos amigos y yo no sabía nada” , dijo el tenista profesional en conversación con un reportero de la urraca, quien le consultó sobre el tema a través de redes sociales.

Duilio comentó que Samantha lo ayudó en la búsqueda de su mascota, y se mostró agradecido con ella por eso. “Ella me ayudó a empapelar todo Mala con los carteles de mi perrito y estoy agradecido, pero en verdad me encantaría que hablen de mi perrito que no lo encuentro ya siete días”, dijo apenado.

SAMANTHA BATALLANOS APAYADA CON DOS

Un nuevo ha remecido la farándula peruana. El programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró a la reina de belleza, Samantha Batallanos, en situaciones comprometedoras y besando a Jonathan Maicelo y un día después al exchico reality Duilio Vallebuona.

Tal como se ve en las imágenes, la modelo estaría jugando por partida doble, mientras un día se encontraba con Vallebuona, al día siguiente haría lo mismo con el popular boxeador .

La reconocida influencer está en el ojo público tras el ampay, pero el reportero de ‘Magaly TV, la firme’ se comunicó con ella para conocer su versión de los hechos. A través de unas conversaciones de WhatsApp, la figura pública se mostró sorprendida y pidió no sacar el video.

“ No saques eso porfa, tengo flaco ”, responde rápidamente la modelo peruana al periodista, quien no dudó en cuestionarla: “¿Quién es tu flaco?”. Luego, la ex Reina de Belleza insiste no exponer las imágenes: “Te pido como un favor”.

