NO LA APRUEBA. La modelo Samantha Batallanos expresó públicamente la opinión que tiene respecto a las relaciones abiertas. Como se recuerda, este tema viene siendo muy comentado luego que Ricardo Mendoza gritara a los cuatro vientos que practica ese tipo de relación.

“Está de moda las relaciones abiertas, y que bueno que se hable de eso en el Perú”, comentó uno de los seguidores de la modelo.

Batallanos se sinceró y aseguró que ella no aceptaría mantener una relación abierta, antes de aceptarla preferiría estar soltera hasta definir lo que realmente quiere. “No sé si es algo de moda, que tenga que ver con eso, pero particularmente pienso que es de acuerdo a cada persona lo que elija con respecto a sus relaciones interpersonales y amorosas. Particularmente no me gustan las relaciones abiertas, pienso que es mejor estar soltero y tener en claro qué es lo que quiero”, comentó en un video compartido en su storie de Instagram.

En otro momento, la ex Miss Grand Perú resaltó que aprobar las relaciones abiertas es normalizar el “libertinaje”. “Siento que una persona que quiere una relación abierta no sabe qué es lo que quiere. Siento que estamos normalizando cada vez más el libertinaje y es un poco penoso, así que hay que tratar de mejorar, superarnos, tener mucho más control entre nosotros mismos, para que no tengamos que caer en lo que sea y ponerle nombre, así que nada, a practicar más el respeto y amor propio”, agregó.

Las declaraciones de la joven llaman la atención debido a que semanas atrás estuvo en medio de la polémica tras sen ampayada en una situación comprometedora con Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona a horas de diferencia. Pese a las imágenes, la modelo aseguró que no mantenía ninguna relación sentimental con el extenista ni con boxeador.

