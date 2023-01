No lo reconoce. Samantha Batallanos fue ampayada por las cámaras de Magaly en noviembre de 2022, besándose con Jonathan Maicelo, con quien se creía que tiene un romance.

No obstante, a pesar de que se les ha visto juntos en distintas oportunidades, la modelo negó tener una relación con el exboxeador chalaco. En una pequeña entrevista realizada por ‘Amor y fuego’, la exreina de belleza indicó lo siguiente.

“Uno nunca sabe qué pueda pasar, Maicelo es una linda persona y sí hemos compartido. Pero uno no sabe que pueda pasar, para que adelantarme a decir algo, siento que todavía no debía decir algo”.

Samantha Batallanos niega relación con Jonathan Maicelo: “Yo beso a mis amigos”. Video: Willax

Además, indicó que aún no se siente preparada para confirmar la relación con Maicelo: “Aún no estoy lista para decir si estoy o no estoy (…) Si esto de verdad florece podría contar, pero ahora prefiero reservarme”

Por último, se le consultó sobre el ampay que tuvo con Duilio Vallebuona: “Yo con mis amigos si me he besado”, la cual también fue una indirecta para Jonathan Maicelo.

