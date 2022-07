Samuel Suárez utilizó sus historias de Instarándula para anunciar la llegada de un nuevo colaborador en su plataforma de espectáculos. Según comentó, estará acompañándolo todos los días para llevar a sus seguidoras los últimos chismes de la farándula local e internacional.

“Este es un anuncio a la comunidad Ratuja. En unos días llegará al set de Instarándula el co-conductor(a) que acomapará a Samu todos los días. Esperemos que el jale sea de su completo agrado y pedimos que sea tratado(a) con mucho cariño”, escribió el periodista.

Samu no dudó en compartir también la reacción de algunas de sus seguidoras, quienes le advirtieron que no tendrán piedad con el nuevo colaborador si no es de su agrado y no mantiene el mismo estilo que el ‘papá ratuja’. “Si quiere ser bien tratado, tiene que tener el mismo veneno que tú, medir a todos con la misma vara. Dale los consejos bien escritos para que no se olvide, porque nosotras las venenosas nos damos cuenta de todo”, le indicó una fan.

Samuel Suarez aseguró que su nuevo ‘jale’ es consciente de toda la responsabilidad que tendrá al formar parte de la familia de Instarándula. “Lo estaremos chequeando y si no nos gusta, pa fuera... tiene que tener tu mismo carisma y no pasar la mano a nadie” , le dijo otra de sus seguidoras.

“Siempre me quedará muy claro que las ratujas mandan aquí, así que no se preocupen que el nuevo(a) integrante va tener que hacer méritos para conquistar el corazón de piedra de las ratujas de alcantarillado público”, acotó Samu en sus historias de Instagram.

Samuel Suárez comunicó a sus seguidoras que en los próximos días tendrá un colaborador que lo acomapañe a diario en Instarándula.

