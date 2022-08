Samu Suárez, el conductor de Instarándula, se recupera en el hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud; sin embargo hasta el momento no le asignan una cama y permanece en una camilla ubicada en una escalera, según los mostró en un video que compartió en sus redes sociales.

“Saludando de una escalera... Hasta el día de hoy no tengo una cama, me refiero a que estoy en camilla, pero no en una habitación o un piso, pero me imagino que es un largo proceso en el que debemos de esperar siempre, cuando tienen que recibirnos en un lugar”, dijo mientras mostraba que se encontraba debajo de una escalera.

Suárez reveló que ya se encuentra estable, aunque todavía le tienen que realizar más exámenes para saber ubicar exactamente el calculo que padece.

TROME | Samuel Suárez se recupera (Instarándula)

El conductor de Instarándula agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido de sus fans, así como el interés en su salud que han mostrado diversos medios de comunicación.

SAMU INTERNADO EN HOSPITAL

Samuel Suárez fue internado en el hospital Rebagliati el lunes 15 de agosto, luego de sufrir una crisis de salud.

“Samu volvió a tener una crisis en la mañana y ya se encuentra hospitalizado en el hospital Rebagliati para que controlen su salud”, fue el mensaje al respecto en la cuenta de Instarándula.

MÁS INFORMACIÓN: