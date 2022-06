Samuel Suárez se mostró más que extrañado este viernes, luego que sus opiniones con respecto al tremendo discurso que se mandó Jazmín Pinedo tras las críticas que le enviara Magaly Medina, desaparecieron de sus historias de Instarándula, en Instagram.

“No están las historias que había hecho de Jazmín Pinedo, no tengo la menor idea porque solo tres personas tienen la cuenta de Instarándula, así que no sé si se han metido a hackear, a borrar y justamente la parte donde hablo de Jazmín, pero qué pena porque todo está en TikTok. Igual voy a cambiar todas las contraseñas, qué raro que desaparezcan, al menos yo no tendría por qué borrar eso ”, dijo el popular Samu al ser consultado por sus seguidoras.

Asimismo, aseguró que esta es la primera vez que pasa por una situación así y que consultó con su equipo de trabajo y ellos le indicaron que tampoco borraron las historias de Jazmín. “No entiendo qué pasó pero sí me parece recontra extraño. Acá nadie ha borrado nada y no tendría por qué hacerlo, nuestra opinión es nuestra opinión y ya la vieron muchas ratujas y es más, volveremos a opinar mañana porque ya vi todos los detalles”, acotó el periodista de espectáculos.

¿QUÉ DIJO SAMU SOBRE JAZMÍN PINEDO?

Aunque las historias de Instarándula desaparecieron, Samuel Suárez también compartió sus comentarios sobre la ‘chinita’ en TikTok. “Yo no entiendo por qué la china se pica. Bueno, sabemos que toda la vida la china ha sido respondona y por lo visto le ha dolido bastante que le digan que fue con su moñito a la casa de Farfán, porque es cierto, cometió algunos excesos. Tenía que tener un límite de no dejarse cargar por el entrevistado ”, dijo Samu.

Además, Samuel Suárez se mostró sorprendido por el calibre del mensaje de Jazmín Pinedo en un canal que se jacta de ser ‘blanco’. “Eso no puede suceder, América Televisión, el canal blanco, cómo le va responder a Magaly de la forma en la que le ha respondido, las marcas Jazmín, Jazmín a tus auspiciadores no les va gustar nadita la respuesta que le has dado y la revolcada que se viene más tarde porque de todas maneras te la van a devolver, ten por seguro”, indicó el creador de Instarándula.

Finalmente, Samu consideró que la ‘china’ se equivocó al responderle a Magaly. “Creo que Jazmín sí la fregó porque hay cosas que, en verdad, es mejor ‘calladita te ves más bonita’. Más tarde te va caer y ya veremos” , concluyó.

