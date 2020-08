AGRESIVO. El modelo Eyal Berkover, quien se hizo conocido en Lima por su participación en realities televisivos de competencia, ha sido acusado de discriminador por el periodista Samuel Suárez, quien publicó en su cuenta de Instagram un audio donde él lo agrede.

En el audio se le escucha a Eyal Berkover ser bastante agresivo con el periodista “con ese cuerpo y esa cara ni el mejor doctor te puede ayudar”. Al respecto, el periodista Samuel Suárez se mostró afectado y realizó una publicación en la cuenta de Instagram que administra, Instarándula.

“Hoy haré una edición de “Instarándula” mostrando todos los audios que este ex chico de reality con aires de superioridad me dice en interno por hacer un anuncio de una marca donde él trabaja como imagen”, cuenta el periodista.

Además, se muestra muy sorprendido porque nunca se ha relacionado con él laboralmente para que tenga ese tipo de comportamiento. “Nunca he tenido alguna amistad, ni enemistad con Eyal, las pocas veces que lo he tratado han sido unos minutos frente a una cámara, a las justas el señor entendía Español, así que no comprendo nada, por eso no voy a permitir intenten ofenderme por mi físico o rostro, en unas horas les cuento todo. Gracias”, finaliza.