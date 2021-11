SE LO ANTICIPA. Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para comentar la fuerte acusación que lanzó Giuliana Rengifo el último viernes, en la que aseguró haberse sentido intimidada por un presunto acoso de Tomás Angulo.

“Anda rompiendo tu chanchito porque se te viene la noche, demandas a por montones”, dijo el popular Samu sobre la que sería la reacción del popular terapeuta de parejas y amigo de Magaly Medina.

Asimismo, el periodista de espectáculos se burló de las declaciones de la cumbiambera, quien aseguró que tuvo una relación de un mes con Alfredo Zambrano, pero que no tenía pruebas de ello, solo su palabra.

“No tiene ningún pantallazo donde le diga ‘mi amor’, donde le diga que están en una relación, algo con lo que puedas demostrar que eras la firme y no la otra”, dijo Samuel Suárez entre risas.

En ese sentido, comentó que la conversación que mantuvieron Magaly Medina y Tomás Angulo en el programa de la urraca no fue dirigida contra ella, aunque Giuliana se lo tomó muy ‘a pecho’.

“Ya me imagino a Magaly diciéndole a Alfredo ‘yo no me voy a rebajar a responderle a Giuliana Rengifo, anda soluciona tus propias cosas así que sales en Día D y yo voy a escuchar ahí al costadito cómo le dices que no la conoces’, porque es lo que va decir, creo”, dijo Samu.

EL DOCTOR ANGULO DENUNCIARÁ A GIULIANA RENGIFO

Samuel Suárez se refirió a una posible demanda que le entablaría Tomás Angulo a Giuliana Rengifo por el delito de difamación. “Ahí ya perdiste porque fue difamatorio y no tienes pruebas de que te haya seducido”, indicó el periodista en sus historias.

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo sobre Alfredo Zambrano: “Si me niega, me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga”

Muriel Mongrut retomó relación con su esposo: “Estoy superbien”

Familia de Daniel Peredo gana litigio y Media Networks deberá pagarle más de 1 millón de soles