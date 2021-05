UNA VÍCTIMA MÁS. Samuel Suárez inició su transmisión en esta red social con una noticia muy triste, la partida de una de sus fieles seguidoras de nombre Martita, quien fue diagnosticada con Coronavirus hace una semana.

Samuel visiblemente afectado dijo que se sentía muy apenado por la muerte de Martita, una señora que lo apoyó desde el lanzamiento de Instarandula, la cuenta de Instagram que utiliza para compartir chismes de la farándula local.

“Quiero contarles algo que me tiene muy triste, quiero hablarles de Martita, toda la pandemia me alegró con sus mensajes así como tú. Ella era muy fan de Deyvis Orozco, se volvió tan instachismosa que se metió al grupo de WhatsApp”, comenta.

Samuel se enteró del malestar de Martita hace siete días. “Decidí llamarla porque me dijeron que estaba restableciéndose. Conversamos, se había emocionado un montón con la llamada y hasta hizo una publicación de Facebook”.

Lamentablemente, a los pocos días Martita partió al cielo al poco tiempo de conversar con Samuel Suárez. El periodista le rindió homenaje en su cuenta de Instagram a través de la mención sobre su vida y el rol que desempeñó como Instachismosa, como se le conoce a los seguidores del comunicador.

Samuel Suárez llora porque seguidora falleció de covid -TROME

SE DEFIENDE DE INSULTOS

FUERTE DENUNCIA. Samuel Suárez, creador de Instarándula, utilizó sus redes sociales para denunicar a la tía de Yahaira Plasencia, quien le habría escrito en privado para insultarlo con fuertes calificativos por dar su opinión sobre la polémica intervención a la salsera en una casa en Cieneguilla el día de su cumpleaños.

“Paro un rato mi contenido habitual para denunciar a esta cuenta privada. No es la primera vez que recibo insultos por mi opinión, nunca faltan y tampoco me van a callar recordándome que estuve a punto de morir hace unos años. Pero en este caso se trata de un familiar de Yahaira Plasencia lamentablemente”, escribió el popular Samu en sus historias, junto a una captura de los mensajes que recibió.

“Cabr.., te salvaste de la muerte pero sigues siendo un desgraciado marica”, le escribió la familiar de la ‘reina del totó’. Asimismo, el periodista de espectáculos compartió una foto de Instagram donde se ve a la mujer junto a Yorch Plasencia y su bebé.

Samuel Suárez le envió un mensaje los allegados a Yahaira Plasencia y les pidió que si no les gustan sus opiniones, no manden a sus familiares a insutarlo ‘con cosas tan bajas’. “No lo voy a permitir de nadie nunca. Estoy cumpliendo mi trabajo, en mi plataforma que es privada y no me pesa el dedo para denunciar estos hechos, por más estima que le guardo a Yahaira”, indicó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

‘Samu’ denuncia que tía de Yahaira le escribió para insultarlo tras hablar sobre su polémica intervención

Yahaira Plasencia: Municipalidad de Cieneguilla asegura que policías les impidieron el ingreso a casa intervenida

Yahaira Plasencia: Involucados en su fiesta podrían recibir penas de más de cuatro años de prisión