INDIGNADO. Así se mostró el periodista de espectáculos Samuel Suárez luego de escuchar las disculpas del ingeniero bailarín, que hace unos días acusó a Vania Bludau y Melody por discriminación, por, presuntamente, negarse a tomarse una foto con él.

“Me sorprendió. Es muy desatinado y muy irresponsable decir lo que cree que piensan las personas, por ejemplo ‘me discriminó porque lo pensé con su mirada”, dijo el popular Samu en sus historias de Instarándula.

El periodista ironizó con el hecho de que Jainer Pinedo haya ‘desarrollado una habilidad para leer pensamientos’. “Si tienes pruebas, muestra, no es que lanzo la piedra y luego pido disculpas. Yo particularmente no voy a subir más de ese señor porque no me pareció lo que hizo”, indicó.

Finalmente, le recomendó que acepte si cometió su error y que no cumple a la prensa por tergiversar sus declaraciones.

SAMU LE DICE MALCRIADA A VANIA

Cabe indicar que en un primer momento, cuando el ingeniero bailarín acusó a Vania Bludau de discriminarlo, Samuel Súarez calificó a la novia de Mario Irivarren como ‘despectiva’, aunque aseguró que la discriminación es muy diferente.

“Si bien es cierto Vania no es santa de mi devoción, está en todo su derecho que alguien ni siquiera la toque. Por otro lado, Vania tiene antecedentes de ser despectiva, malcriada, miss simpatía no es ni será, es más, cae antipática, pero discriminar es otra cosa muy fuerte”, dijo Samu.