NO LA PERDONA. Samuel Suárez tiene en la mira a Luciana Fuster, luego que la modelo arremetiera contra él por soltar el rumor de su romance con Patricio Parodi, que luego fue confirmado por las cámaras de Magaly Tv La Firme a través de un ampay en Paracas.

El popular Samu usó sus historias de Instarándula para recordar una entrevista a la chica reality donde aseguraba que los ‘amigos no se besan’. “Los amigos no tienen derecho a besarse, para qué te vas a besar con un amigo, no has escuchado ‘los amigos no se besan en la boca’.... una vez que besas a alguien ya es algo más... eso ya es amigo con derechos”, dijo en aquella oportunidad.

Por si fuera poco, aseguró que nunca la verían en chapes con un amigo. “A mí jamás en la vida me vas a ver dándome un beso con alguien y después decir que es mi amigo, qué horrible... una vez que pasa algo ya dejan de ser amigos automáticamente”, agregó Luciana Fuster.

Asimismo, mostró su rechazo por las jóvenes que ‘andan’ en ese plan. “Todas las chibolas andan así pero a mí me da (se rasca) He visto de todo...”, comentó.

SAMUEL SUÁREZ ARREMETE

El popular Samu no pudo qudarse callado y se burló porque las pasadas declaraciones de Luciana Fuster la dejan mal parada, ya que dijo que Patricio Parodi solo era su amigo pero después se le vio besándolo fuera de cámaras y hasta en La Academia de EEG.

“Esta chiquita tiene una habilidad para dejarse solita mal parada, es un talento eso, su talento es... el archivo no perdona... ella se rasca ¿no? Por eso no declares nunca”, le dijo Samu.

En ese sentido le aconsejó que cuando la quieran volver a entrevistar se niegue para ‘no fregarla’ y terminar peor.

