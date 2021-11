El polémico ingreso de Christian Domínguez a ‘El Artista del Año’ ha remecido a la farándula local, pues muchos relacionan al cumbiambero con la debilidad hacia las bailarinas del show. Sin embargo, su pareja Pamela Franco ha asegurado que confía plenamente en el cantante y está feliz por este nuevo reto.

El popular Samuel Suárez de Instarándula no fue ajeno a comentar este flamante ingreso al programa de Gisela Valcárcel y se burló del cumbiambero por la lista de supuestas infidelidades que carga sobre él.

“Pamela Franco ha declarado y ha dicho que sí normal, todo bien con él en el programa, pero yo me imagino que se ha asegurado de que al menos no haya bailarinas de por medio porque sino te puedo pasar el número de Karla Tarazona, de una amiguita más”, dijo entre risas Samu.

En esa línea, recordó que la expareja de Christian Domínguez, Karla Tarazona, también se mostraba segura del cumbiambero, sin embargo, su relación acabó en medio de rumores de un romance con la bailarina Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’.

“Yo me acuerdo que Karla también estaba igualita de confiada, ‘Sí, no hay problema, es más vengan a comer a mi casa’ jajaja Y después la chabelearon, no, que no se repita la historia por el amor de Dios”, sostuvo.

Samu se burla de Christian Domínguez en ‘El Artista del Año’: ¿Pamela, te has asegurado que no haya bailarinas?. Video: Instarándula

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Pese a su polémico historial que ha tenido Christian Domínguez con bailarinas de ‘El Gran Show’, como con Isabel Acevedo, el cumbiambero fue consultado por la opinión que tiene Pamela Franco, su actual pareja, sobre su regreso a una pista de show.

“Pamela está feliz, tranquila, me dice tú sabes lo que tienes que hacer, anda diviértete, yo vengo a divertirme, realmente, no vengo a presionarme. He cantado como si viniera a un karaoke, no le meto presión, a menos que sea algo que no conozca”, dijo.