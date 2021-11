SE BURLA CON TODO. Samuel Súarez afiló su puntería contra el último episodio de La Academia de EEG, donde se muestra el polémico reencuentro entre Angie Arizaga y Nicolla Porcella, donde además estuvo Jota Benz, actual novio de ‘La Negrita’.

“Hasta ahorita no puedo creer que Angie y Jota se hayan prestado para este showcito barato, que obviamente disfrutamos porque es algo a nivel de toxicidad, o sea, nos encanta, pero no sé... no puedo creer que Angie se haya prestado para esto, increíble”, dijo el popular Samu en sus historias de Instarándula.

En ese sentido, aseguró que Esto es Guerra ha traído de vuelta el ‘romance de antaño más sonado de todos los tiempos’. “Sus protagonistas ahí ‘actuando’ pero de alguna manera diciéndose cosas que quizá sí sienten”, agregó.

SE BURLA DE JOTA

Asimismo, Samuel Suárez no pudo dejar de comentar la intervención de Jota Benz en la escena, donde le reclama a Nicola por haber ido a la fiesta donde ellos estaban. “Jota reclamándole a Nicola... ay Jota, parecías la novia tú, indignado. Con él fue, a él le hicieron el daño jajjaja. Jota, ahí terceros sobran, te haces a un lado pero estás ahí con los moños reclamándole”, indicó el periodista de espectáculos entre risas.

Finalmente, se preguntó cómo habrá sido el detrás de cámaras de esa grabación. “¿Qué habrán conversado? ¿Se habrán hecho ojitos así caletita?”, dijo sobre Angie y Nicola. “Cuántas veces en el pasado te he dicho lo mismo y cuántas veces lo perdonabas y regresabas, tantos cachos ahí y siempre regresabas”, agregó Samu sobre la ‘Negrita’.

