Samuel Suárez abrió una ronda de preguntas para sus seguidores de Instarándula para hablar sobre el espectáculo local. Pero además de referirse a la conciliación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, el popular Samu también habló sobre la polémica transmisión de Jessica Newton y Cassandra Sánchez LaMadrid con Magaly Medina en su programa, en la que ostentaron los costosos regalos del baby shower del futuro hijito de Deyvis Orosco.

“Yo de marcas caras no sé nada. Es más, me estresa la pituquería limeña, en serio me estresa la pituquería en general”, dijo el periodista de espectáculos en Instarándula. Sin embargo, consideró que no criticaba a la hija de la directora del Miss Perú.

“No estoy rajando de Keysi, todo lo contrario, me parece una chica linda dentro de todo, recontra sincera, bien noble... pero a mí particularmente escuchar de cosas caras me hace ruido... pero es su realidad así que para ella normal”, indicó. “Hay gente que lo ve normal pero a mí no”, agregó.

En ese sentido, Samuel Suárez aseguró que siempre busca los descuentos al comprar su ropa y que muchos tiene la manía del ahorro. “Ojo, no es envidia, bien por los que se han sacado el ancho trabajando y pueden comprarse sus gustitos... solo digo que hay que tener filtro al menos en televisión... eso no es normal para todos”, dijo Samu.

SAMU RAJA DE MELISSA

Samuel Suárez no pudo ser ajeno a la reciente conciliación que firmaron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes anunciaron su separación tras un ampay difundido por Magaly Tv La Firme donde se ve a la actriz muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda.

“¿Se acabará la guerra? Yo lo que te voy a decir ‘Gatito’ es que tengas mucho cuidado con lo que dices, cuando te acerques siempre recuerda que hay un micrófono cerca... cuidado con el WhatsApp. Melissa Paredes es de escuela de farándula antigua y te lo digo yo, nosotros que olfateamos, que tenemos años en esto y sabemos cómo se maneja, cómo es el plan, cómo actúan... esto es toda una escuela, una escuela de Chollywood”, dijo el popular Samu.

Asimismo, consideró que la exconductora de televisión ‘no hizo más chongo’ porque sabe que no tiene al público a su favor. “Sus intentos de victimización no le han servido de nada porque todo el público ha ido en respaldo del ‘Gato’”, indicó el periodista de espectáculos en sus historias de Instarándula.

En ese sentido, aseguró que cuando la actriz tenga alguna prueba pequeña de maltrato por parte del futbolista, va mostrarla porque sabe que ‘el público no le va creer por mucho tiempo’, lo que no sería beneficioso para ella.

“Algunos dicen que esto fue el fin de una guerra (la conciliación)... nooo, yo creo que esto recién comienza, yo huelo a farándula antigua desde ya, a esas escuelas, esas personas que te dan cátedra de todo lo que ha sido el chisme bravo”, finalizó Samu.

