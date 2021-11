Samuel Suárez se mostró más que indignado luego que Amor y Fuego utilizara una imagen compartida por él, la misma en la que se ve a Peter Fajardo y Elías Montalvo en actitudes cariñosas, sin su crédito. Este jueves, el periodista de espectáculos comentó que la producción del programa de Rodrigo González se comunicó con él para intentar resarcir el error, pero terminaron empeorando la situación.

“Ya este tema me da un poco de gracia... la gente de Amor y Fuego me mandó otro pantallazo y me dice, ‘Samu, esa imagen es del lunes, pero el martes volvimos a sacar la imagen y sí pusimos el crédito”, narró el popular Samu a través de sus historias de Instarándula.

Según comentó, le indicaron que había le habían quitado su sello a la imagen por error de una trabajadora del programa, que terminó borrando toda su marca de agua. “Pero el martes supuestamente se corrigieron...”, dijo Samuel Suárez antes de mostrar la nota que emitió Amor y Fuego luego de la equivocación, en la que se ve que terminaron de sacar su sello de toda la imagen para poner su crédito en tamaño pequeño.

“Si no fuera por ellos mismos, yo ni me enteraba que el martes habían vuelto a sacar la imagen, pero esta vez con el crédito ahí, chiquitito y totalmente blureado el sello de agua. El martes lo que hicieron es descubrir cómo terminar de desaparecer el sello”, indicó el periodista.

Finalmente acotó que ya no se ‘hará hígado’ por el tema. “Simplemente miren ustedes cómo están actuando y luego no estén gritando ‘mezquinos’, cuando ustedes son los principales mezquinos y lo saben, pero bueno, está en su consciencia”, concluyó.

