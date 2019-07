Sandra Muente tras ganar en 'El artista del año': "Espero que las radios pongan más música peruana"

“Con perseverancia, pasión y dedicación se puede llegar lejos”, dijo entre lágrimas la cantante Sandra Muente, quien se coronó como la ganadora de la primera temporada de ‘El artista del año’ y ganó 30 mil soles.



“Me siento muy contenta, porque estar aquí (programa) ha sido un esfuerzo muy grande. Ser artista es difícil, pero con perseverancia, pasión y dedicación se puede llegar lejos”, sostuvo Sandra Muente.



Comentaste que ser artista no ha sido fácil para ti y que muchas veces te han cerrado las puertas...

No es fácil ser artista, pero hay que tener mucho compromiso y amor por el trabajo, porque te van a cerrar muchas puertas en la cara, pero una debe seguir luchando. Las recompensas llegan si uno ama realmente lo que hace.



¿Te sentías favorita en el programa?

En ningún momento me sentí favorita, es más, pensé que Natalia (Salas) iba a ganar, pero mi constancia, esfuerzo y el trabajo me dieron una recompensa.



¿Ahora esperas que se te abran más puertas?

Eso espero, pero también confío en que las radios pongan más música peruana. Dentro de poco lanzo un disco y será un tributo al Perú.



APLAUDIÓ TRIUNFO

​

En tanto, Natalia Salas quedó en segundo puesto en la final de ‘El artista del año’ y aplaudió que Sandra Muente haya levantado la copa del reality.



“Siento que las cosas buenas les pasa a las personas que se lo merecen. Sandra es una extraordinaria intérprete y se merecía el triunfo. Estoy contenta de haber quedado calificada para ‘Los reyes del show’, así que me volverán a ver para fin de año”, pronunció Salas, mientras que Stephanie Valenzuela indicó sentirse una ganadora, tras haber quedado en el tercer lugar.