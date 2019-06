Sandra Muente sobre su pareja que le lleva 20 años: "El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental"

Sandra Muente aseguró que la diferencia de edad con su pareja, Rik Nuñez, quien le lleva 20 años, no ha sido un problema porque son ‘muy felices’.



“Tengo una relación con Rik hace cuatro años y es el amor de mi vida. Al inicio la gente me decía en las redes sociales: Es muy grande, es muy mayor, podría ser tu padre... El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental. Yo soy de las que dice: A mí no me importa con quién estés mientras estés feliz”, dijo la cantante, que hoy intentará ser ‘El artista del año’ en la gran final del reality de talentos.

A su vez, precisó que terminando el concurso continuará con su carrera musical.



“Estoy grabando mi segundo disco, que es de música peruana, y me ha costado mucho económicamente hablando. Aquí he puesto mi talento, fuerzas, lo mejor de mí”, detalló.

También señaló que desde pequeña supo que quería ser artista y que la primera vez que pisó un escenario, fue a los 11 años.