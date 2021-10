Con 30 kilos menos y cargada de muchos planes e ilusiones, Sandra Muente conversó con Trome sobre sus deseos de convertirse pronto en madre y de reencontrarse con su público en unos meses. Por lo pronto, acaba de estrenar su nuevo tema ‘Amanecerá’.

¿Qué te inspira en la vida?

El amor y la música.

¿De qué estás muy orgullosa?

De mi persistencia, de mi resiliencia.

¿Qué ha sido lo más difícil que enfrentaste en pandemia?

Una parte de la pandemia la pasé en México y lo más complicado fue estar lejos de mi familia.

También te sometiste a una operación...

Sí, en diciembre me hicieron un bypass gástrico porque tenía problemas de salud en el esófago. Eso estaba dañando mis cuerdas vocales, todo a causa de mi sobrepeso.

Se te ve muy bien…

Lo hice más por mi salud, pues mi papá falleció de cáncer al esófago. Después de esta intervención valoro más mi vida, he bajado 30 kilos. Soy la misma persona, solo que más ágil y con muchas ganas de ser mamá.

¿Sufriste bullying cibernético por el sobrepeso?

La gente puede llegar a ser cruel, pero yo siempre he tenido claro que valgo por lo que soy y no por cómo me veo. Cuando era más chiquilla, sí me afectaba, pero a esta edad ya no. Ahora me critican porque estoy muy flaca.

Mencionaste que tienes muchos deseos de ser madre…

Una vez que cumpla un año de operada ya podré encargar. Tenía también problemas hormonales que me impedían embarazarme, ahora estoy mejor. Me gustaría tener dos hijos.

¿Qué dice tu esposo Rik (Núñez)?

Le encanta la idea, nos hace mucha ilusión. Él tiene tres hijos varones. Quisiera que nuestro bebé sea mujer.

También se habló mucho de la diferencia de edad entre tú y él, ¿ha sido algún impedimento para algo?

En agosto cumplimos el primer año de casados, tenemos una relación preciosa y muy sana, el tema de la edad para nosotros nunca ha sido un problema.

¿Qué locura has hecho por él?

Estaba recién operada y lo acompañé en un viaje importante que tenía. Yo siempre estoy a su lado para apoyarlo y él a mí.

¿En algún momento te han propuesto entrar a un reality?

¿Musical? No, pero sí me gustaría ser coach, me estoy preparando mucho en la música, soy profesora y tengo una maestría en artes escénicas. Si me lo proponen, sí me interesaría.

Hablando de música, acabas de lanzar tu nuevo tema ‘Amanecerá’...

Lo grabé pensando en cosas positivas, en darle a mi público, a través de esta canción, toda mi energía después de los momentos dolorosos que hemos pasado por la pandemia.

