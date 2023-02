La cantante Sandra Muente comentó que lleva ocho años de matrimonio con su esposo Ricardo Núñez y enfatiza que el secreto de su relación es que son muy amigos y siempre son honestos. Además, señala que este año vuelve a los musicales con Preludio y que alista un homenaje a su padre Beto Danelli, pues este año se cumplen veinte años de su muerte.

“Con mi esposo llevamos ocho años juntos y sigo enamoradísima, muchos dicen que el amor se acaba al año, pero cada día estamos muy enamorados. Somos muy amigos, siempre estamos haciéndonos bromas y siendo muy honestos el uno con el otro. Nos contamos lo que sentimos, sabemos escuchar y ante una situación difícil no nos asustamos, sino que buscamos cómo resolverlo”, cuenta Sandra Muente.

Asimismo, detalla que ambos creen en el amor para siempre. “Nosotros creemos en el amor para siempre, pero decimos ‘para siempre que yo te haga bien, para siempre que tú me hagas bien’. Pero somos claros y también hemos dicho que si algún día no te hago bien me lo dices y te dejaré ser feliz, no hay que atarse a alguien”, enfatiza la cantante.

Por otro lado, cuenta que este año no solo volverá a los musicales con Preludio, sino que va a realizar un homenaje a su padre, el baladista Beto Danelli, pues este año se cumplen 20 años de su muerte.

FELIZ POR EL ÉXITO DE MILENA WARTHON

La cantante Sandra Muente se mostró muy feliz por el éxito que ha obtenido Milena Warthon en el Festival de Viña del Mar, donde compitió en la categoría folclórica. Además, señaló que colaboró con su esposo Ricardo Núñez, al interpretar alguna de las canciones en la película nacional ‘Un retiro para enamorarse’.

“Estoy feliz por lo que ha hecho Milena Warthon en Viña del Mar, la conozco, es una chica muy talentosa, potente con su música y nos va a dar muchas más satisfacciones musicales en el futuro”, señaló Sandra, quien hace unos años también participó en el festival chileno.

Por otro lado, comentó que participó en la película ‘Un retiro para enamorarse’, donde su esposo Ricardo Núñez realizó la composición musical y cantaron juntos.

“Estoy feliz por este proyecto donde mi esposo ha trabajado mucho en la composición musical e incidental para la película y me pidió colaborar para interpretar una canción y el resultado es maravilloso. Solo espero que el público disfrute la película, es una coproducción con España y es necesario que todos vayan durante la primera semana para seguir en cartelera”, señaló Sandra Muente.

