Sandra Muente contó que llegó a su peso ideal, tras someterse a una operación por una hernia hiatal y un bypass.

“Desde que me operaron hasta ahora he bajado 30 kilos, que era la meta que tenía que cumplir y estoy cuidándome mucho para no bajar más porque estas operaciones pueden ser un poquito drásticas. Continúo llevando una buena alimentación y mis niveles de proteínas y vitaminas están bien, mi cuerpo y piel igual. Tengo más vitalidad”, dijo.

¿Y cómo va tu matrimonio con Ricardo Núñez?

De maravilla, estoy agradecida con Dios por darme un hombre tan bueno, el 22 de agosto cumpliremos un año de casados.

¿Cómo te va en el trabajo?

Bien, estoy trabajando en el lanzamiento de mi nuevo material.