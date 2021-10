Sandro Monzante ha vuelto a la pantalla chica, con el papel de uno de los hermanos Angulo en “Los otros libertadores” de Latina TV, y espera que este retorno marque el inicio de una etapa suya con más frecuencia en las ficciones nacionales. “En enero fueron días de volver a empaparse de lo que tanto nos gusta a nosotros los artistas que, lamentablemente, no podemos vivir de este rubro acá en Perú”, reveló en una entrevista con Correo.

“Los animadores se vuelven cada vez más narradores de productos, y se están perdiendo los contenidos que realmente se tienen que dar. Haciendo ficción se puede comunicar y educar con la historia que quieres contar, siendo un animador de televisión se puede entretener sanamente, pero el mercado cambia, la velocidad de la televisión cambia y cada vez vemos más animadores animando y entreteniendo menos y contando cosas que no tendrían que ser parte de nuestro día a día o cumpliendo con un auspiciador dentro de un programa”, precisó el actor y deportista.

Sandro Monzante dice que actores y producción pusieron el hombro para sacar adelante la serie

“Yo no me sentí muy cómodo con cómo se fueron cerrando los espacios y tuve que abrirme espacios en otra vocación mía. Finalmente, somos seres humanos con familia y con necesidades y tenemos que encontrar cómo cubrirlas. A mí me encantaría poder retomar pero sería difícil porque ya tengo mucho hecho en otro oficio. Con algunos amigos actores decimos: ‘oye entre nosotros tenemos que crear nuestro contenido porque ya es la nueva manera de ponerse en vitrina’”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: