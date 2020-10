Santi Lesmes aseguró que Karen Schwarz lleva muy bien su programa ‘Modo Espectáculos’ en Latina, pero le falta ‘un poco de pimienta’.

“Me encanta Karen, nos llevamos bien, pero creo que ella está poniendo todo el azúcar del mundo a su programa, le hace falta un poco de pimienta. Le falta un chico con estilo y pimiento”, dijo el español, quien regresó a Perú.

¿Qué te parece su desenvolviendo ante cámaras?

Me encanta como lleva su programa, siempre he sido su fan, trabajé con ella en el reality ‘Quinceañera’ y me gusta su energía. A parte, soy un fan enamorado de Karen, Ezio y su familia. Es una chica que ha crecido muchísimo y se ha convertido en un gran referente en la conducción del país.

¿Has visto el programa ‘Amor y Fuego’?

No, soy bien selectivo con lo que veo.

Hablando de otro tema, ¿qué opinas del escándalo que se generó por el ‘affaire’ de Sheyla Rojas y Advíncula?

Sheyla con la edad que tiene y el tiempo en la televisión, debería entender que en este medio no te puedes fiar de nadie. Debe aprender a seleccionar sus amistades.

¿Crees que es interesada?

Nunca voy a tener una mala palabra para la madre de Antoñito, quien es mi sobrino y lo quiero mucho. Lo que puedo decir es que estuve en España con Antonio y realmente no la está pasando bien porque no puede ver a Antoñito (su hijo).