El presentador español Santi Lesmes dijo que se lleva muy bien con el periodista Fernando Díaz en la conducción del programa ‘Arriba Mi Gente’, en Latina, y dijo que su compañero llegó a ‘aportar’ y se acopló muy rápido al equipo.

“Con Fernando me llevo muy bien. La verdad que he tenido la suerte a lo largo de mi carrera en la televisión de trabajar con grandes compañeros. Fernando llegó para aportar y realmente su aportación es importante. Se acopló muy rápido, tanto él a nosotros, como nosotros a él”, dijo Lesmes.

¿Se sienten presionados con el rating?

Para nada, como alguna vez lo he comentado, no hablo de rating, hablo del contenido, la calidad de programa, de llevar entretenimiento a las casas y te aseguro que con diferencia somos la mejor opción que hay en las mañanas.

¿Y cómo vas de salud?

Muy bien, bajé de peso y ahora me mantengo. He cambiado mis hábitos alimenticios, corregido la manera errónea que tenía de ingerir alimentos. Estoy muy contento. Además, realizo mucho deporte, juego futbol desde hace un año.

¿CÓMO LLEGÓ FERNANDO DÍAZ A LATINA?

Recordemos que Fernando Díaz inició este 2023 siendo el gran jale de Latina para el programa ‘Arriba mi gente’. El periodista comparte la conducción junto a Mathías Brivio y Santi Lesmes tras haber dejado el noticiero de ATV Matinal. Según confesó a Trome, siguió los consejos de su gran amiga Andrea Llosa, quien lo impulsó a seguir su carrera en otro canal.

“ (Necesitaba un consejo) de personas claves, no para que me digan lo que debo hacer, porque ya estoy grande, para ver los pros y contras . He visto casos de arriesgarse. Más que asustado, estaba ansioso”, reveló el periodista sobre la decisión de irse a Latina.

Para Fernando Díaz, una persona fue factor clave para tomar ese impulso y aceptar la oferta que le proponía Latina Televisión y esa fue Andrea Llosa, quien tiene uno de los programas más vistos en la parrilla de ATV.

“Ella es mi gurú, mi almohada. (Me recomendó) ‘Vete, lárgate, ¿Qué estás esperando?’. A lo Natalia Málaga, me comentó: ‘Desahuévate. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Lo que pasa es que tú no te la crees’. Me subrayó: ‘Es que crees que lo que haces a diario es lo único que sabes hacer. Lánzate a la piscina y muestra lo que has construido sin padrinos ’”, dijo.

