Santi Lesmes: "Mis comentarios siempre van cargados de ironía, pero jamás con falta de respeto"

El jurado de ‘El artista del año’, Santi Lesmes, toma con tranquilidad las críticas que recibe de los cibernautas que piden que sea deportado por llamar ‘cobarde’ y calificar de ‘lobo con piel de cordero’ a la cantante Susan Ochoa, tras renunciar al programa de Gisela Valcárcel.



¿Te han dado duro en redes sociales?

La gente ya debería de conocer que soy una persona irónica y sarcástica. Mis comentarios siempre van cargados de ironía, pero jamás con falta de respeto. Los comentarios que no tengan insultos, los recibo, pero rechazo los ataques y amenazas.



Los cibernautas comentaban que te deberían deportar del país... ¿No temes que pase eso o estás tranquilo porque tienes todos tus papeles en regla?

Me decían que me vaya del país, pues me fui de vacaciones y estuve en Colombia hace poco. Todo está en regla, en calma y tengo mucha tranquilidad.



Susan Ochoa reapareció ante cámaras y dijo que atraviesa un difícil momento, porque sufre del corazón y está medicada. ¿Te solidarizas con ella?

No creo que mienta o juegue con eso, porque son cosas delicadas. Me parece que tiene que cuidarse, porque ha sufrido una presión muy grande. Susan es una tremenda artista, la voy a echar de menos en la final de ‘El artista del año’, que será este sábado. Espero que se recupere pronto y vuelva rápido a los escenarios.