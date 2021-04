Santi Lesmes aseguró que este sábado será muy riguroso como jurado en ‘El Artista del Año’ y no tendrá preferencia por Fabio Agostini, quien es su compatriota. Además, le pide a Tilsa Lozano no caer en las ‘tentaciones’ del ‘Galáctico’ y mantenerse ‘recta como jurado’.

“El sábado pasado fue benevolente con los participantes y les di una gala de gracia, pero a partir de este sábado agárrense porque la ‘carretera trae muchas curvas’”, señaló el español.

¿Qué opinas de la participación de Fabio Agostini?

La canción que le tocó de Miguel Bosé hasta alguien que tiene los ‘oídos enfrentados’ la canta, así que vamos a ver su desempeño. Así venga de la Madre Patria, no tendré condescendencia con él si lo hace mal.

Gisela (Valcárcel) y Tilsa (Lozano) quedaron impactadas con la presencia de Fabio…

Gisela está en su derecho, pero Tilsa como jurado no debería de haber caído en las tentaciones de Fabio y haberse mantenido recta como jurado y no parecer una fan enamorada, cantando y bailando. Esa no es la actitud de un jurado.

El sábado arrasaron en el rating (17.6 puntos) de los sábados con ‘El artista del año’.

El rating demuestra que, le duela a quien le duela, la reina de la televisión es Gisela (Valcárcel) y que este país necesitaba que ella regrese y estuviera de nuevo con su espectáculo.

Por cierto, el sábado estrenaste nuevo look...

Sí, imagen renovada. Gisela me dijo en vivo que estaba muy guapo y que tiene muchos planes para mi este año. Esperemos a ver de qué se trata.





