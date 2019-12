Santi Lesmes resaltó la buena sintonía de En boca de todos y criticó el nuevo Válgame de Latina.

“Estamos felices porque los números nos están acompañando y eso siempre es positivo. Tener la preferencia del público todos los días es algo espectacular, así que nos sentimos muy agradecidos. ‘En boca de todos’ es un formato bueno y de calidad, no tenemos necesidad de entrar al chisme de una manera tan violenta, tal como lo hacen otros programas. Somos un proyecto de entretenimiento sano y divertido”, expresó Lesmes.

Se especula que ‘Válgame’ solo iría hasta fin de año...

Sucede que cuando un programa tiene una identidad y empiezan a cambiar cosas para probar, ahí deja de funcionar. Los números mandan por sí solos y a mí solo me encanta ‘Válgame’ porque está Kurt Villavicencio y Katy Sheen. Son grandes amigos y me parece que son los más talentosos de ese programa.

Por otro lado, ¿continuarás en ‘En boca de todos’ el próximo año?

Sí. Estoy feliz porque me han comunicado que el año que viene seguiré. Empecé en ‘En boca de todos’ en el 2016 y me pone feliz que me sigan teniendo en cuenta, sobre todo porque el trato que recibo me hace sentir como si estuviera en mi casa. (L. Gamarra)