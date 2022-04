Santi Lesmes reapareció en la pantalla chica como uno de los conductores del programa ‘Arriba mi gente’ que se estrenó por la señal de Latina, televisora en la que ancló porque siente que en el canal de la Avenida San Felipe lo tratan ‘como en casa’. Dice que este ‘feeling’ no lo percibía en su faceta como jurado.

Santi, durante la rueda de prensa de la presentación del programa remarcaste que en Latina te sientes como en casa, ¿por qué el énfasis?

Dije eso, porque la verdad desde el día que me hicieron la propuesta y me reuní con ellos, sentí que me trataban como lo hacen en mi casa, ha sido un trato espectacular una preocupación constante. En la primera reunión que tuvimos sabían cómo se llamaba mi mujer, mi hija, por lo tanto ha sido un trato tan familiar que me siento en familia. De hecho lo que me hizo hacer este cambio de canal, tan comentado, fue ese ‘feeling’ que me ha demostrado Latina que no sentía en el otro lado y todos saben que soy muy sincero.

Pensé que había calidez en el otro lado...

Falta, faltaba.

Cambiando de tema, ¿hay química con tus nuevos compañeros, con Mathías Brivio ya habías trabajado?

Sí, a Mathías lo conocí en la época de ‘Pro Tv’ en la que estaba en ‘Al aire‘ y ‘En esto es guerra’, pero nunca habíamos conversado antes, pero bien. Hay una bonita ‘química, mis compañero son unos grandes de la televisión.

¿Tus compañeros ya se han adaptado a tu estilo y humor sarcástico?

La tienen clara, el protagonismo lo tendré yo en el programa, al final será una hora de mi programa y ellos vendrán a apoyarme (ríe).

La competencia va estar reñida con ‘América hoy’, programa al que también ibas como invitado.

Ahí tengo grandes amigos, pero bueno a trabajar y dar lo mejor. El público es el que tiene el control remoto y elige la alternativa de su preferencia. Nosotros estamos contentos porque nos ha dio bien con este debut.

‘DISPARÓ A TODOS LADOS’

Por otro lado, Santi Lesmes, a través de su secuencia ‘Las calientitas’ en ‘Arriba mi gente’ comentó la entrevista que Roberto Martínez concedió a Cuto Guadalupe, para ‘La Fe de Cuto’, que se emite por Trome y en la que habló de Gisela Várcalcel y Viviavana Rivasplata, sus exesposas.

“¿Ustedes han visto alguna vez en una plaza de toros (que no estoy a favor) cuando se abre la puerta y el toro sale desbocado corriendo de un lado a otro? Bueno, lo mismo pasó con Roberto salió y disparó para todos lados. Viviana Rivasplata, Gisela Válcarcel y Jessica Tejada han sido víctimas del señor en una entrevista”, dijo.

RATING

‘Arriba mi Gente’, el nuevo programa de Latina Televisión, se estrenó el último lunes 25 de abril bajo la conducción de Mathías Brivio, Santi Lesmes, Gianella Neyra y Karina Borrero. El nuevo magacín llegó a las pantallas de Latina con la expectativa de una exclusiva entrevista con Gianluca Lapadula. Por otro lado, el programa ‘América Hoy’, anunció una “fuerte bomba” ante la expectativa de la competencia. Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna hablaron sobre el caso de Néstor Villanueva y Flor Polo teniendo como invitada a Susy Díaz.

RATING DEL LUNES 25 DE ABRIL

Maricucha: 15 puntos

Esto es Guerra: 14.6 puntos

Junta de Vecinos: 14 puntos

Magaly TV La Firme: 11.1 puntos

La Banda del Chino: 8.3 puntos

América Hoy: 5.8 puntos

Arriba mi gente: 4.4 puntos





