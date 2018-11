Santi Lesmes: ‘Magaly Medina y Carlos Cacho ya pasaron a la historia’ | ENTREVISTA | FOTOS

Directo y sin filtros. Así se considera Santiago Lesmes de la Prada o simplemente ‘Santi Lesmes’, quien es padre de tres hijos y planea casarse con su actual y joven pareja Alejandra Guzmán Mundaca (20), con quien tiene una niña de 6 meses.

Dice que la canción ‘40 y 20’ los representa, pero se llevan muy bien porque es ‘detallista, hogareño y tranquilo’.



Santi, se te conoce por criticón, pero se sabe poco de tu vida privada...

No me gusta hablar de mi vida privada. Mi hoja de ruta va limpia, nunca he tenido un ampay o escándalo. Aunque no lo crean, no fumo ni tomo. Me encanta el deporte, en especial el básquet, llegué a jugar para la selección Sub-18. Además, me gusta ir al cine y el teatro.



Tienes dos hijos mayores en España, ¿cómo te llevas con ellos?

Muy bien, tienen 13 y 4 años. Antes sufría mucho porque era complicado comunicarnos, pero ahora con la tecnología es mucho más fácil. Yo soy el ídolo de mis hijos, pero se me cae la baba por los tres. En dos semanas vienen por primera vez a pasar la Navidad y conocer a su hermanita.



¿Cómo llegaste al Perú?

Comenzó con Janet Barboza, porque ella tuvo una relación con un amigo mío, un empresario español. Me contó que era presentadora de televisión y me invitó para ser jurado de su programa en Willax, fue mi madrina televisiva.

¿Tienes planes de matrimonio con tu actual pareja, Alejandra Guzmán?

Sí, claro. Quisimos esperar luego de que diera a luz porque no tuvo un buen embarazo. Creo que la boda sería el año que viene. La pequeña Lea tiene recién seis meses y queremos que ya esté caminando.



¿Cómo conociste a Alejandra?

Antonio Pavón tiene el problema de que es tardón, nos íbamos de viaje a Chiclayo y llegamos corriendo al aeropuerto, así que de casualidad nos sentamos a su lado y quedé impresionado. Luego la encontré en otro lugar y empezó todo.



¿Ella es mucho más joven que tú?

Somos como la canción ‘40 y 20’, pero muy compatibles. Además, soy bien detallista, tranquilo y hogareño. Nos llevamos bien, pero a veces sufre los linchamientos públicos que surgen hacia mí, pero va aprendiendo que son gajes del oficio.



Sé sincero, ¿alguna vez fuiste infiel?

Sí, en mis años mozos y me creía el ‘rey del mambo’. Cuando trabajaba en España y hacía animaciones, yo era la sensación, era eléctrico, era un ‘Latin Lover’, peligrosísimo. Una vez leí una frase que decía: ‘No le des a una, lo que le puedes dar a todas’, y me lo tomé en serio.

¿Crees en el dicho ‘billetera mata galán’?

Totalmente, y en este país más que ninguno. Hay cada caso que uno conoce.



¿Qué estudios tienes?

Arte dramático, he estudiado Dirección Teatral y Animación Turística.



¿Te consideras ‘bocón’, ‘deslenguado’ o ‘figuretti’?

Soy una persona directa y sin filtro, yo digo las cosas tal cual las pienso y siento, pero no quiere decir que estoy faltando el respeto, sé cual es el límite. Además, no necesito figuretear, porque no vivo de la televisión. A mi familia, mi mujer e hijos no les da de comer la televisión, sino mi trabajo como organizador de eventos y productor de obras teatrales de Broadway.



Carlos Cacho afirmó que habías entrado a ‘El gran show’ por un bolo, ¿es cierto?

Lo único que te puedo decir es que tengo 40 años y mi papá no sabe lo que gano. Vivo con Alejandra y ella no sabe lo que gano, entonces por ahí entenderás. Sobre Cacho, creo que es un personaje pasado de moda.

¿Se puede tener amigos en la farándula?

Sí, pero es peligroso. Prefiero separar el trabajo de mi vida privada; con las únicas personas que tengo contacto, salgo a comer y vienen a mi casa, son Antonio Pavón y los hermanos Agostini.



¿Qué género de música te gusta más y lo bailas?

No me gusta la salsa, pero mi cantante favorita en Perú es Marisol, ‘La Faraona’. Me encanta su estilo, su energía en el escenario, es madre y una luchadora.



Entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, ¿por quién vas?

Por Yahaira, pues tiene un brillo especial que aún no lo encuentro en la otra. Pero Daniela es una chica que canta y baila espectacularmente, pero no me termina de convencer. Le falta eso que también tiene Michelle Soifer.



¿Estás contento con tu participación en el ‘El artista del año’?

Mucho porque me puedo expresar con total libertad.

¿Qué te parece el regreso de Magaly Medina a la televisión?

Fue exitosa en la farándula, pero todo ha mutado (cambiado). Ella es un personaje tan fuerte que es muy difícil de autoreciclarse. Por eso, siento que tanto Magaly como Cacho ya pasaron a la historia.



¿En verdad, crees que Kevin Blow es ‘la mochila de Michelle’?

Él es un tipo espectacular, muy cariñoso, agradable y le tengo mucho aprecio. Creo que es la persona que, por fin, está haciendo feliz a Michelle y ojalá le dure toda la vida. Pero deben separar el tema laboral, no puede hacer lo mismo que hizo con Erick Sabater, de llevarlo a todos lados. Ahora que ella tendrá otra pareja, podrá brillar en el escenario y que sean muy felices, pero que carguen con su divorcio artístico.