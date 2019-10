Santi Lesmes: "Melissa Klug habla de Yahaira Plasencia cuando necesita exposición"

Yahaira Plasencia llega este sábado como jurado a 'El dúo Perfecto' y Santi Lesmes no evitó criticar a todas aquellas personas que hablan a espaldas de la salsera como Melissa Klug, Vernis Hernández y Daylin Curbelo. ¡Esto fue lo que dijo!

"Es una gran artista, ella no es solo voz, es un show. En este momento, ella es la artista con mayor proyección en este país", dijo Santi Lesmes sobre Yahaira Plasencia.

Asimismo, el español se mandó una fuerte declaración contra Melissa Klug y otros personajes de Chollywood que hablan mal de Yahaira Plasencia, asegurando que lo hacen porque quieren exposición mediática.

"Y si las demás hablan de ella es porque es la manera de tener rebote en prensa. Si, por ejemplo, Vernis Hernández o Daylin Curbelo, artistas que ya están de vuelta, lo hacen, es porque necesitan exposición. Melissa Klug habla de Yahaira Plasencia cuando necesita exposición, cada vez que sale en prensa es hablando de ella. Y, por el contrario, nunca escuché a Yahaira hablando de ninguna de ellas", agregó Lesmes.

Finalmente, Pidió que no cuestionen a Yahaira Plasencia si no quiere confirmar su relación con Jefferson Farfán. "Si ahora no la termina de oficializar es porque no están obligados a hacerlo, ellos no le deben nada a nadie", puntualiza.