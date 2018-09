Santi Lesmes le respondió a Lucho Cáceres, luego que el actor comentó en sus redes sociales que “no se le puede dar pantalla a alguien que fortalece estereotipos y exacerba taras”.



“El sábado pasado manifesté una opinión personal y profesional en un tema artístico, no hubo una crítica ofensiva y menos discriminatoria, pero ahora soy motivo de un linchamiento mediático. Fui a evaluar el desenvolvimiento artístico, no a decirle a los concursantes lo guapos que son o que despierten mi lado paternal. Y pregunto, ¿por qué no puedo estar en la TV? Yo tengo un pasado limpio y sin escándalos... ¿Acaso tienes corona? En todo caso ese reproche que se lo haga por interno a su jefa, porque ella me invitó”, aseguró.

Pero Mirella dijo que referirte a su peso la hizo sentir mal, ¿te disculparías con ella?

Si se sintió ofendida y dolida, claro que me disculparía, pero lo que le dije es la realidad, no se tapa el sol con un dedo.



Debido al comentario que Santi Lesmes realizó sobre el peso de Mirella Paz, Tomate Barraza también expresó su molestia con el español.

Anteriomente Santi Lesmes también generó polémica por sus comentarios sobre Kevin Blow.