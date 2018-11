Santi Lesmes ofrece chamba a Kevin Blow tras ser eliminado de 'El dúo perfecto'

Después que Kevin Blow fue eliminado de ‘El dúo perfecto’, Santi Lesmes le recomendó al dominicano que empiece a buscar trabajo, e incluso, dijo que lo podría contratar de chofer.



“Ahora tendrá que pensar en trabajar y en hacer algo. Estoy buscando un chofer para que me lleve y me traiga del canal, así que si no está con chamba y, si tiene brevete, lo puedo contratar de chofer”, sostuvo Lesmes.

A Michelle se le vio afectada y llorando, tras la eliminación de Kevin…

La vi afectada de verdad. Lo que pasó el fin de semana es lo que tenía que haber ocurrido antes. Separar a Michelle y a Kevin era algo importante. A Ella (Soifer) le llaman el ‘sol’ y el único que hace que no brille es Kevin. Creímos que Michelle debería continuar, pero sin él (Blow) para que pueda brillar como siempre lo ha hecho.

Asimismo, el español lamentó que el jurado Lucho Cáceres haya comparado a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, tras comentar que ‘es como ver jugar a la ‘U’ con el ‘Real Madrid’.



“Hacer comparaciones para minimizar a alguien usando al club más glorioso del Perú está de más. Es como si compararan su película ‘Amigos en apuros’, contra la trilogía de Carlos Alcántara, ‘Asu mare’”, refirió.