El programa ‘Arriba Mi gente’ se volvió tendencia en redes sociales por informar antes de tiempo la muerte de la Reina Isabel II, cuyo anuncio de su deceso recién se comunicó a las 12:30 de la tarde de este jueves 8 de setiembre, a través de un pronunciamiento oficial.

Sin embargo, luego del revuelo que causó en redes sociales el ‘lapsus’ que cometió el programa de Latina, Santi Lesmes salió al frente para pedir disculpas.

“A mí me llegó una publicación de la página de la BBC, no me di cuenta de que era una página fake. Me adelanté en dar una noticia que, ojalá, no se dé en muchísimos años”, dijo Santi Lesmes en vivo.

Las disculpas de 'Arriba mi gente' por informar muerte de la Reina Isabel II

SANTI LESMES LEYÓ PÁGINA FAKE

Santi Lesmes exhibió desde su celular una supuesta cuenta de Twitter del medio británico BBC. No obstante, no se percató que se trataba de un perfil falso.

Los demás conductores empezaron a comentar más detalles de la vida de la Reina Isabel II, sin darse cuenta de este error.

“Ni BBC, CNN y menos The Guardian”; “por acá ya la mataron”; “Perúsalem”, fueron algunos de los mensajes que publicaron diferentes usuarios al percatarse de la equivocación del programa de Latina. Muchos hicieron hincapié en el error de verificación al momento de anunciaron este hecho.