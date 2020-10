Santi Lesmes se pronunció sobre el enfrentamiento entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas , luego que la rubia dio a conocer que el español no cumple con la pensión de alimentos para su hijo hace 60 meses.

“Es cierto que hay una resolución de un juez en Perú, donde se determinó que tenía que pagar 3 mil 500 soles todos los meses, pero eso se dictaminó cuando Antonio se quedó sin trabajo en Latina. No consiguió trabajo en Perú y tuvo que regresar a España, donde los sueldos no son tan altos”, refirió Lesmes.

¿Qué te ha dicho Antonio?

Él ha seguido pagando todos los meses, pero lo que puede enviar. Está esperando que se revise su caso para que un juez regule esa pensión.

De otro lado, ¿es cierto que regresas a la pantalla chica?

Sí. En esta semana me verán volver.

LE PASA MIL SOLES A SHEYLA ROJAS

Antonio Pavón aseguró que Sheyla Rojas es ‘una mala persona’ y busca embarrarlo con sus escándalos, luego de que el abogado de la rubia aseguró que no cumple hace 5 años con la pensión de su hijo. El torero no dudó en aclarar por qué le pasa solo mil soles de los 3,500 que el juez ordenó para la manutención de alimentos.

“El abogado de Sheyla es un auténtico sinvergüenza, pues dice mentiras. Quiere victimizarla y embarrarme a mí. Todos saben que soy dedicado con mi hijo, lo acompaño a sus terapias y operaciones. Además, cumplo puntualmente pasando mil soles a Antoñito”, dijo Pavón desde España para En Exclusiva.

Asimismo, revela que su pequeño hijo no estaría asistiendo a sus citas médicas. “Mi hijo no asiste a sus citas médicas desde que no estoy con él y le prohíbe pasar vacaciones con su familia en España. Por culpa de Sheyla sufrimos todos, es una mala persona”, agregó.

