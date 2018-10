Santi Lesmes: "El único talento de Kevin Blow es tener locamente enamorada a Michelle Soifer" | ENTREVISTA

Santi Lesmes dijo que el único talento de Kevin Blow es tener ‘locamente enamorada a Michelle Soifer’.



“Creo que es una semana bien complicada para Daniela, porque después de brillar durante toda una temporada, no convence al jurado, la mandan a sentencia y encima de rebote le toca Kevin Blow. Te puedo asegurar que ninguno de los participantes, quitando a Michelle, quiere estar con Blow”, afirmó el jurado de ‘El dúo perfecto’.



Kevin dijo que no desafinó...

Lo que pasa es que la gala de esta semana fue baile y canto y quienes partían con ventaja eran Kevin y Michelle, porque llevan muchísimo tiempo cantando juntos, compartiendo escenario. Pero no hubo esa complicidad, conexión. Es que Kevin no suma nada, vocalmente es un cantante de estudio, es decir una persona que usa mucho filtro y tiene poco talento de voz, como por ejemplo Mario Hart.



Entonces, ¿crees que esta semana Daniela la tendrá difícil?

Lo mejor que le puede pasar a Daniela es que sea un desastre su actuación para que la vuelvan a separar, pero si ella brilla y tapa todas la carencias de Blow, la pareja continúa. Siempre digo que el mayor talento de Kevin Blow es tener locamente enamorada a Michelle Soifer.



IGNORA CRÍTICAS

En tanto, el dominicano aseguró que nadie lo subestimará, pese a que en las redes sociales lo criticaron por su participación en ‘El artista del año: El dúo perfecto’.



“Esta semana me toca hacer dúo con Daniela y los ensayos han sido perfectos, porque ella es extrovertida y un mate de risa. Sé que en las redes sociales hacen comentarios y dicen: ‘Pobre Daniela’, pero nadie tiene que subestimar, porque uno puede llegar a sorprender. Las críticas no me afectan”, añadió el dominicano.