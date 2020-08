Después que Tenchy Ugaz declaró que Sara Manrique no le permite ver a su menor hija y no le da cara para conciliar, Karla Tarazona dijo que la actriz cómica le responderá al futbolista, pero no ante cámaras, sino en el Poder Judicial.

“Él (Tenchy) sale y reclama, pero la otra parte (Sara) está en todo su derecho de salir a hablar o no. Es una mujer que tiene cinco meses de embarazo, entonces si ya judicializó un problema y no le da la gana de ventilar su vida privada, no saldrá en cámaras. Para pelear se necesitan dos y no una persona. Él todos los días habla y habla, pero si ella quiere arreglar sus problemas en el Poder Judicial, no tiene nada de malo. Todo está judicializado”, expresó Karla, quien no cree que Manrique no deje que Tenchy vea a su hija.

“No creo que Sara le diga que no a la pequeña, es una niña de 12 años y a su edad hay que respetar lo que ella decida”, acotó.

Tenchy Ugaz le pide a Sara Manrique que lo deje ver a su hija

A su vez, Tarazona señaló que Tenchy debería respetar el estado de Manrique, quien está embarazada.

“Me pongo en su posición, es una mujer embarazada, estamos pasando por una situación complicada, de estrés, de pandemia. Entonces, ¿qué espera él?, ¿que una mujer con cinco meses de embarazo se esté sentando todos los días en los canales a responderle? No, pues”, precisó en el programa ‘En exclusiva’.