Sara Manrique dio a conocer a Trome que se encuentra en la dulce espera y está pasando un maravilloso momento al lado de su esposo, pero no dudó en mandarse con todo y aclararle algunos puntos al padre de su primera hija, el exfutbolista Tenchy Ugaz , quien sostuvo que la exbailarina no lo dejaba ver a su hija y de no aceptar rebajarle la pensión de alimentos debido a la pandemia.

Acusó además a Tenchy Ugaz de “utilizar algunos medios de comunicación para victimizarse usando a su hija para promocionar su negocio de venta de ropa y generar un beneficio económico”.

Hace unos días Tenchy Ugaz afirmó que eres egoísta porque no lo dejas ver a su hija. ¿Es cierto?

Es falso. Desde hace mucho tiempo las visitas a su hija han sido esporádicas y coordinadas entre ellos de manera directa. Sin embargo, aprovechando el confinamiento que viven actualmente los niños impuesto por el gobierno, él trata con mentiras de crearme la imagen de una madre que no le permite ver a su hija.

Hoy hay muchas formas de comunicarse…

Si él quisiera mantener contacto con ella podría usar otras alternativas que aplican muchos padres para estar presentes con sus hijos. Si cree que sus derechos como padre han sido vulnerados debería recurrir a la justicia, pero prefiere utilizar algunos medios de comunicación para victimizarse usando a su hija para promocionar su negocio de venta de ropa y generar un beneficio económico.

Él señaló que intentó llegar a un acuerdo contigo sobre rebajar la pensión de alimentos.

También es falso. Desde hace varios años viene abonando la pensión de su hija de manera irregular, con un desfase de varios meses. Luego, empezó a reducirle la pensión de manera deliberada en porcentajes de hasta 50 por ciento menos.

Entonces, ¿no asume su responsabilidad?

No en su totalidad. Evadir su responsabilidad ha originado que un juez le ordene el pago de la pensión en las fechas que él mismo indicó y regularizar la deuda por alimentos que hasta ahora no cumple. Por eso se dictaminó por oficio una serie de restricciones en defensa del menor que solo se aplican a los padres deudores como él.

También mencionó a tu esposo, mostrando papeles sobre una denuncia. ¿De qué se trata?

Ha demostrado que la única forma para hacerse notar y que su negocio le funcione es dañando la imagen y reputación de otras personas. Esta vez haciendo afirmaciones en contra de mi esposo, carentes de veracidad, sin argumentos ni pruebas.

Mostró un papel en pantalla…

Basándose en la copia de un documento de notificación de una fiscalía para afirmar alegremente que mi esposo tiene una denuncia, lo cual es falso. Él (su esposo) ha tomado las acciones legales correspondientes por el delito de falsedad genérica para hacer valer sus derechos y que ya se encuentra en curso.

Sara Manrique reveló a Trome que tiene cinco meses de gestación y será mamá por tercera vez. Cuenta que dios puso en su camino a un hombre bueno y construye departamentos con su esposo, el ingeniero José Yovera