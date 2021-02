CANSADA Y HARTA. Sara Orrego se encuentra bastante incómoda con los rumores que la relacionan sentimentalmente con Hugo García. La modelo colombiana precisó que no conoce al integrante de Esto es Guerra.

La modelo viene recibiendo insultos en su cuenta de Instagram después que conductores de Amor y Fuego dijeran que se encontró con Hugo García en Miami. “No crea todo lo que ven, les voy a mostrar unos mensajes que desde ayer me han llegado, pero no sé por qué me involucraron en esto”, inicia Orrego.

Sara menciona que no conoce a Hugo García. “La verdad no tengo ni la menor idea de quién será ese señor, no puedo ir a Miami, ni a Estados Unidos, no sé por qué me metieron en esto”, agrega la modelo.

Sara Orrego se pronuncia por rumores de romance con Hugo García -TROME

La modelo también publica los insultos que recibe porque la describen como “la manzana de la discordia”. Sara Orrego espera que el cargamontón pare tras el pronunciamiento.

Como se recuerda, estos rumores empezaron tras la ruptura entre Hugo García y Mafer Neyra. Los seguidores de la pareja se sienten bastante afectados por el término de la relación y busca entender las razones detrás, sin embargo, Sara no es una de ellas.