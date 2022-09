¡ASU! En un día en el mall, Andrea Arana se refirió a la separación de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. Para la conductora, el exchico reality solo habría retomado su relación con la ojiverde porque no podía estar cerca de su hija.

La presentadora recordó que la expareja estaba enfrascada en un lío legal. “Jamás ni en un millón de años nos imaginamos que iban a regresar después de todo el calvario que Sebastián tuvo que vivir (...) Ya hemos visto a Andrea San Martín, en su momento, le hacía la vida imposible a Sebastián Liazarzaburu mientras estaba con Juan Víctor ”, agregó.

Además, remarcó que Juan Víctor logró concretar visitas con su hija y que esto habría motivado al ‘hombre roca’.

“Ahora que juan Víctor consiguió su conciliación, no sé si Sebastián dice: “Ok, mi hija ya está grande, ya me reconoce, me ama, como papá, es momento que, de un paso al costado, mueva mis cartas para ver a mi hija”, expresó.

Sebastián Liazarzaburu solo regresó con Andrea San Martín por su hija, dice Andrea: “Le hacía la vida imposible”

