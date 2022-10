Sebastián Lizarzaburu, ex de Andrea San Martín, usó sus redes sociales para referirse al reciente adelanto de Amor y Fuego para este lunes, donde se le ve entre varias modelos en un carwash. En las imágenes, el popular ‘hombre roca’ aparece semidesnudo y enjabonado junto a las jovencitas.

El modelo e influencer decidió compartir en sus historias la respuesta que le dio a uno de sus seguidores, quien le indicó que hoy día saldría su ampay . “¿Por qué ampay? jajaja Eso es cuando ves a alguien que se está escondiendo o haciendo algo sin que nadie sepa, y lo ‘ampayaste’ pero yo no”, contestó.

En ese sentido, explicó que fue parte de un evento como animador. “Parte del show tenía un desfile y sexy carwash. Encima se promocionó el evento abiertamente y todos los que fueron la pasaron súper bien. Nos divertimos, premios, etc.” , explicó Sebastián Lizarzaburu.

Finalmente, entre risas indicó que tal vez él se llevó la mejor parte al divertirse con las jovencitas, pero aún así todo era parte del show. “No se alboroten por las puras pues”, concluyó.

Sebastián Lizarzaburu aclara ‘ampay’ de Amor y Fuego

SEBASTIÁN Y ANDREA AHORRAN 20 MIL SOLES POR CANJE

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu rompieron su relación semanas atrás, pero eso no les impidió celebrar el cumpleaños de su pequeña a lo grande. Tal como lo reveló el informe de ‘Magaly TV, la firme’, los influencers ahorraron un monto aproximado de 20.000 soles.

En la nota se puede ver que hubo torta de cuatro pisos, conos con paletas de dulce, más de 300 bocaditos, las cuales tienen un valor aproximado de 4.800 soles. Además, una zona de carritos con hamburguesas, algodón dulce, pop corn y manzanas acarameladas, con un costo de más de 3.500 soles. Con respecto a la decoración, se ahorró 11.800 soles.

En el show infantil, que incluía DJ y hora loca, tiene un costo de 3.000 soles. La ‘ojiverde’ organizó la fiesta infantil en un club ubicado en la Panamericana Sur, que vale 1.050 soles el alquiler por ocho horas.

Andrea San Martín expresó que no está acostumbrada a cobrar por medio de canje, pero cuando es necesario lo hace. También indicó que el producto que ella promociona debe pasar un filtro personal.

“Mi trabajo cono influencer me lo tomo en serio, recomiendo empresas que considero que son buenas para mi público. Por ende no trabajo con canje, pero cuando lo hago como en este caso es un equivalente a mi presupuesto de lo que yo cobro por publicidad”.

“Nunca jamás por ningún regalo te voy a hacer canje o me pagas y aparte de eso tu producto pasa mi filtro o simplemente no lo recomiendo y me compro lo que yo necesito con mi plata”, expresó San Martín.

