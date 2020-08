Sebastián Lizarzaburu, el popular ‘Hombre roca’, se ha vuelto el centro de la noticia luego que el futbolista de Sporting Cristal, Ray Sandoval, novio de su expareja Andrea Miranda, llegó a su casa en estado de ebriedad y reventó las lunas del carro de su mamá para luego darse a la fuga en su lujoso auto Mercedes Benz, donde la modelo iba como copiloto.

Al tratar de huir, el delantero chocó su vehículo con otros autos en la avenida Canevaro y fue intervenido por efectivos policiales. En ese momento fue enmarrocado y trasladado a la comisaría del sector para pasar el dosaje etílico, que horas después arrojó positivo con 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando lo estipulado en la ley.

Cabe indicar que Sandoval no solo cometió la falta de conducir en estado de ebriedad, también de violar el ‘Estado de emergencia’ y atentar contra la propiedad privada.

Sebastian, ¿por qué Sandoval y Andrea han actuado así?, ¿tuviste problemas con ellos?

Desconozco, no sé por qué actuaron como delincuentes, realmente me parece una cosa de película.

Debes estar indignado…

Sí, estoy molesto y me siento impotente, porque nunca he visto algo así. Han llegado al estacionamiento del edificio donde vive mi mamá, han bajado a romper la luna del carro, a tirar la botella de trago a un costado, han retrocedido como han podido, chocaron dos carros más y casi atropellan a un serenazgo. Han vuelto a chocar en la avenida Canevaro y allí los han atrapado. Se han comportado como ‘choros’ y delincuentes.

¿Esperas que les caiga todo el peso de la ley?

Espero que paguen por los delitos que han cometido, porque estamos en ‘Estado de emergencia’ y ellos estaban fuera del toque de queda, borrachos y han alterado el orden público y atentado contra la propiedad ajena. A él deben quitarle el brevete de por vida, pagar las multas correspondientes y que lo saquen de su club.

¿Piensas pedir garantías para tu familia y para ti?

Sí, voy a solicitarlas, porque son un par de locos y tal para cual.

¿Es verdad que hace un mes Andrea te escribió para preguntarte si todavía sentías algo por ella?

Sí. Me comentó que se sentía mal porque su mamá estaba delicada, pero luego me dijo: ¿aún sientes algo por mí? Le respondí que estaba mal de la cabeza y que su novio estaba peor que ella. Doy gracias a Dios ya salió de mi vida, estoy tranquilo, ahora solo me dedico a mí, mi hija y trabajar.