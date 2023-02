Sebastián Lizarzaburu decidió abrir la caja de preguntas de sus historias de Instagram para responder algunas interrogantes de sus seguidores, luego del escándalo que se desató cuando se viralizaron unos videos de Andrea San Martín besando a un joven trabajador de la producción de Esto es Guerra.

Uno de sus fanáticos le consultó sobre su relación de padres con la ojiverde y el ‘hombre roca’ no dudó en responder. “Bueno, la mamá de Maia se llama Andrea y mi relación con ella es bien, o sea estamos bien, tenemos una buena relación de padres, así que por ese lado todo tranqui”, acotó dejando en claro que no tiene ningún problema con ella.

Sebastián Lizarzaburu dejó en claro que no tiene ningún problema con la madre de su hija

SEBASTIÁN ACLARA SUPUESTA INDIRECTA A ANDREA

Sebastián Lizarzaburu levantó la polémica en TikTok al compartir un video con un curioso mensaje, aparentemente en referencia a su ex Andrea San Martín y sus apasionados besos con un integrante de la producción de Esto es Guerra, los mismos que se viralizaron el fin de semana.

“No soy nutricionista pero les recomiendo comer callados”, escribió el popular ‘hombre roca’ en su publicación, desatando las incontables reacciones de sus seguidores que consideraron el mensaje como una indirecta a la madre de su hija.

Sebastián Lizarzaburu se comunicó con Samuel Suárez de Instarándula por privado y aclaró el tema, destacando que subió el video antes de la viralización de las imágenes de Andrea San Martín.

“Por si acaso pon las fechas y horas del post porque eso fue muchoooo antes de tan siquiera salga algo. OJO! Yo no sabía que saldrían vainas este fin y eso lo subí temprano antes que salga tan siquiera algo”, le escribió el fisicoculturista al popular Samu.

El periodista de espectáculos le aclaró que las publicaciones de TikTok no muestran las horas exactas y Sebastián le respondió. “Yo qué le voy a mandar algo pues Samu, ¿cuándo he sido yo de esos? No seas malo pues, seré tonto”, acotó el exchico reality.

“Es que parece si, pero justo subí eso y al día siguiente, fuaaaaaaaaa, sale ella solita, regalo pa todos, sale lo mío y obvio pensarán que fue por eso, pero en realidad fue antes. Ni que yo leyera el futuro”, concluyó el ‘hombre roca’.

