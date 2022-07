Sebastián Lizarzaburu volvió a pronunciarse tras la viralización de los chats de Andrea San Martín con Patricio Quiñones, donde se demuestran una entrañable amistad. El ‘hombre roca’ confirmó que le reclamó a su pareja por la conversación.

“Yo se lo reclamé y ella sabe perfectamente que yo tenía la razón del mundo para reclamarle algo así. Yo nunca la insulté, yo hace muchos años dejé de insultar a la persona con la que hablo, porque para gritar o tratar de herir, no necesitas insultar” , acotó en declaraciones para Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, explicó que hace mucho tiempo no tiene una semana tan complicada porque, tanto él como la ojiverde, han tratado de mantenerse alejados de los escándalos.

SEBASTIÁN: ANDREA NO ES NINGUNA CACHUDA

Sebastián Lizarzaburu también se refirió a las declaraciones de Alexa Samamé, una joven chiclayana que hace unos días contó en sus redes sociales que él la invitó a su hotel en Cajamarca. “No la conozco, nunca la he visto ni en persona ni nada. Acá no hay ninguna prueba, su prueba es una ‘disque’ conversación, pero a mí lo que me importa es la imagen de Andrea, quiero dejar en claro que Andrea no es ninguna cachuda ”, acotó.

Asimismo, aseguró que si le quisiera sacar la vuelta a su pareja, primero terminaría con ella. “Si no lo he hecho ya hace un año atrás que hemos vuelto, para qué lo voy hacer ahora. Pero a ella le llega que le digan cachuda, que el karma existe y se lo merece. Ella agarró mi celular y revisó durante horas ”, indicó el ‘hombre roca’.

Sebastián Lizarzaburu sacó cara por Andrea San Martín pese a la viralización de sus chats con el Pato Quiñones. Volvió a negar infidelidad de su parte y aseguró que le molesta que la califiquen como ‘cachuda’.

