Sebastián Lizarzaburu tras denuncia de Andrea San Martín a Juan Víctor: “Hostiga, insiste y altera la tranquilidad”

El mediático ‘hombre roca’ se pronunció sobre la denuncia que le interpuso su pareja Andrea San Martín al padre de una de sus hijas, Juan Víctor Sánchez, por violencia psicológica. Sebastián Lizarzaburu habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ precisando que el conflicto viene porque no se ha respetado la conciliación de por medio.

“No sé cuál sea el argumento como tal, pero hasta donde tengo entendido va más por el lado de que no se ponen de acuerdo a pesar de tener una conciliación y un régimen ya dictaminado y firmado”, sostuvo.

Además, indicó que está intentando mantenerse al margen sobre esta situación porque no le compete, pero que sí escucha a Andrea San Martín para que se desahogue. Además, dejó entrever que Juan Víctor está hostigando a su familia.

"Entiendo que no es violencia física sino psicológica cuando uno hostiga, insiste constantemente y altera tu tranquilidad o puede afectar inclusive tu trabajo, entonces, va por ese lado, yo la verdad no le hago muchas preguntas porque sé que es un tema delicado para Andrea en el cual prefiero no meterme tanto", remarcó.

SEBASTIÁN LE ESCRIBIÓ A JUAN VÍCTOR

En otro momento, Sebastián Lizarzaburu confesó a Rodrigo González y a Gigi Mitre que ha intentado comunicarse con Juan Víctor a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Yo hablé con Juan Víctor por interno porque sé que él revisa mis redes y está pendiente de todo lo que hago. Entonces yo le escribí, si quieres pide los pantallazos y le dije: no te conozco y yo sé que tú tampoco a mí, pero el tema en común que tenemos es Lara porque vive conmigo y es tu hija”, contó.

“Si tienes algo que decirme, si quieres hablar en privado para aconsejarte algo o aconsejarme tú a mí, creo que somos maduros, bastante adultos somos para levantar el teléfono y hablar en persona..”, agregó el popular ‘hombre roca’.