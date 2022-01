Greg Michel usó sus redes sociales para comentar el enfrentamiento que mantuvo la tarde de este miércoles con Sebastián Lizarzaburu, luego de acusarlo de no entregar el dinero completo de las donaciones que le hicieron sus amigos, familiares y fanáticos tras su fuerte accidente en Tarapoto.

A través de sus historias de Instagram, el modelo belga se mostró decepcionado del ‘hombre roca’ y aseguró que lo insultó y se burló de él en vivo en Amor y Fuego. “Es una pena recibir insultos y no darse cuenta porque yo no tenía retorno, estaba con mi teléfono y se oía muy poco. Perdió la cordura y la calma en un momento muy difícil. Insultó, se rió, se burló y no cuenta cuántas veces yo estuve por él, cuántas veces lo apoyé, cuántas veces lloró en mi hombro”, acotó.

Asimismo, aseguró que Sebastián Lizarzaburu le pidió que no atienda la llamada de Rodrigo González aunque él mismo se comunicó con el espacio de entretenimiento de Willax. “Yo atendí la llamada porque él seguía en vivo a pesar de pedirme por interno no acudir a llamada. No respeta sus palabras, se burla”, comentó Greg Michel.

Finamente, lamentó que hoy en día esté enfrentado con su ‘hermano’ por un problema económico. “Ojalá Dios ilumine sus pensamientos”, finalizó el modelo belga.

Greg Michel decepcionado de su ‘hermano’ Sebastian Lizarzaburu

TE PUEDE INTERESAR

Gino Pesaressi: “Sebastián Lizarzaburu pidió dinero para su hija y luego apareció con carro del año”

Sebastián explota EN VIVO contra Greg y le dice “malagradecido”: “No tenía dónde caerse muerto”

‘Esto es Habacilar’: Thalía Estabridis y Tracy Freundt confirman el nuevo nombre del programa