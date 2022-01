HABLÓ FUERTE. Sebastián Lizarzaburu respondió en vivo a las acusaciones de Greg Michel de presuntamente quedarse con el dinero de las donaciones que recibió mientras estaba en coma tras un accidente en Tarapoto. La pareja de Andrea San Martín rechazó tajantemente lo dicho por su examigo y lo calificó de “malagradecido”.

“Está siendo malagradecido por el simple hecho de que está cuestionando todo lo que he hecho yo por él (…) Yo a él le he dado comida, casa, dónde vivir cuando no tenía trabajo y cuando no tenía dónde caerse muerto durante muchos años. Yo por él he hecho un montón de cosas y por él nuevamente pedí el apoyo porque a él yo sí lo consideraba un hermano que estuvo en las buenas y en las malas”, señaló en Amor y Fuego.

Asimismo, el ‘Hombre roca’ dijo que si él hubiera querido aprovecharse de alguna manera de Greg Michael lo hubiera hecho hace tiempo. “Hasta lo he mantenido, le he dado de comer y techo yo y mi familia”, añadió.

Sebastián Lizarzaburu explica por qué el dinero no cuadra

Durante la entrevista, Sebastián aseguró que, si bien existen depósitos en Western Union, ese ni es dinero que se le depositó a sus cuentas personales. “Yo le digo, hermano no puedo saber quiénes han ayudado por Western porque no lo tengo yo en mi bandeja de entrada”, agregó.

“Los depósitos y la ayuda no han sido solamente a mí, han sido a varias personas, yo no puedo controlar cuánto dinero hay en total por el otro lado, yo le puedo dar razón en lo que recibí yo y se lo doy ”, enfatizó.

Sebastián dejará de brindar ayuda pública tras acusación de Greg

En Instagram, Sebastián Lizarzaburu emitió un pronunciamiento para anunciar que dejará de brindar ayuda pública a través de sus redes por más personas cercanas que sean porque no se sabe qué puede suguir después. “ A veces lo mejor que puedes hacer por los demás, es precisamente, no hacer nada” , dijo.

Sebastián Lizarzaburu se pronuncia en Instagram. Foto: Captura

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián explota EN VIVO contra Greg y le dice “malagradecido” (Video: Willax TV)

TE PUEDE INTERESAR