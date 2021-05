QUÉ FUERTE. Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, padres de las hijas de Andrea San Martín, continúan enfrentándose en redes sociales, lude que aparentemente el ‘Hombre roca’ y la ojiverde decidieran retomar su relación amorosa.

El programa ‘Amor y fuego’ recopiló algunas de las publicaciones que hicieron Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor, en sus respectivas redes sociales, con las que demuestran que ambos ‘no se pasan ni con agua’.

Luego de haberse enfrentado mediáticamente tras los viajes que realizó el ‘Hombre roca’ y Andrea San Martín, los protagonistas de esta historia parecen no dar alto al fuego con sus contundentes indirectas. Mira el video.

TROME | Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor se siguen mandando fuertes indirectas

SEBASTIÁN HABLA DE JUAN VÍCTOR

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín se mostraron juntos para las cámaras de Amor y Fuego para referirse a la polémica que levantó el ex de la ojiverde, Juan Víctor, quien criticó que ambos viajen con su menor hija.

“¿Por qué no (pueden viajar con la pequeña? Es su hermana y creo que separarla está mal porque estás tirando más para un lado, excluyendo a la otra, que no tendría por qué pagar los platos rotos de nada. Por más que no sea mi hija o la suya, las dos van a compartir el resto de su vida juntas. Si una se va de viaje y la otra también podría ir, bravazo”, dijo el popular ‘hombre roca’.

Asimismo, aseguró que no son amigos porque no han entablado siquiera una conversación. “Cómo vamos a ser amigos si no lo conozco, él ha llegado después de mi y ya está, no es mi año. Obviamente lo saludo porque sé que es el papá de la mamá de mi hija pero no sé cómo es como persona, si es bueno o malo, y no me interesa saberlo porque realmente no es mi amigo así que no podría opinar”, agregó Sebastián.